Papst Leo XIV. tritt seine erste Auslandsreise an (Archivbild) (IMAGO / Catholicpressphoto / IMAGO / VATICAN MEDIA)

Heute trifft das Oberhaupt der katholischen Kirche in der türkischen Hauptstadt Ankara auf Präsident Erdogan. Im Laufe der Reise kommt der Papst zudem in der Stadt Iznik mit Würdenträgern verschiedener orthodoxer Kirchen zusammen, um an das Konzil von Nicäa vor 1700 Jahren zu erinnern. Es gilt als ein Schlüsselmoment in der Geschichte des christlichen Glaubens und für den ökumenischen Weg. Geplant ist auch ein Besuch der Blauen Moschee in Istanbul.

Am Sonntag reist der Papst weiter in den Libanon. Aus dem Vatikan hieß es, Leo wolle unter anderem zum Frieden im Nahen Osten aufrufen und für den Dialog zwischen den Religionen werben.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.