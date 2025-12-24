Papst Leo XIV. (AFP / ALBERTO PIZZOLI)

Es wird erwartet, dass er sich gegen Krieg und Gewalt aussprechen und an das Leid der Menschen erinnern wird. Morgen verkündet der Papst die Weihnachtsbotschaft und spendet den traditioniellen Segen "Urbi et Orbi" - der Stadt und dem Erdkreis.

Das Weihnachtsfest läutet auch das Ende des Heiligen Jahres in Rom ein. Nach katholischem Verständnis können Gläubige in dieser Zeit durch Gebete und Buße eine Vergebung ihrer Sünden erwirken. Es wird alle 25 Jahre gefeiert.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.