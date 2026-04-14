Afrika-Reise

Papst Leo XIV. bei seiner Abreise nach Algerien. Seine zweite Station in Afrika ist Kamerun. (picture alliance/Photoshot)

Zum Auftakt steht in der Hauptstadt Jaunde eine Begegnung mit Präsident Biya auf dem Programm, der als einer der dienstältesten Staatschefs der Welt bereits seit 1982 an der Macht ist. Zuvor war der heute 93-Jährige in dem westafrikanischen Land bereits Ministerpräsident.

Mehr als die Hälfte von Kameruns etwa 30 Millionen Einwohnern bekennt sich zum Christentum. Dem katholischen Glauben gehört etwa ein Viertel an. Seit 2017 herrscht in dem Land ein blutiger Konflikt zwischen der französischsprachig dominierten Regierung und Separatisten in den englischsprachigen Regionen. Zudem gibt es im muslimisch geprägten Norden Angriffe islamistischer Terrorgruppen.

Diese Nachricht wurde am 15.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.