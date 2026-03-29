Papst Leo XIV. feiert seine erste Palmsonntagsmesse im Vatikan. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Angelo Carconi)

Auf dem Petersplatz warb der Pontifex für ein Ende der Kriege in der Welt. Niemand könne Gott, der den Krieg ablehne, dazu benutzen, diesen zu rechtfertigen, sagte Leo in seiner Predigt. Der Gottesdienst bildet den Auftakt der Karwoche. Sie gehört zu den wichtigsten Feierlichkeiten für Christen.

Es ist das erste Osterfest für Leo seit dessen Wahl zum Papst im Mai vergangenen Jahres.

In den kommenden Tagen steht für ihn unter anderem der Gottesdienst am Gründonnerstag mit der anschließenden traditionellen Fußwaschung in der römischen Lateranbasilika an. Am Karfreitag wird Leo am Kreuzweg am Kolosseum teilnehmen. Höhepunkt der Osterfeierlichkeiten ist dann der Festgottesdienst am Ostersonntag. Anschließend wird der Papst von der Loggia des Petersdoms vor Zehntausenden den traditionellen Segen "Urbi et Orbi" spenden.

Diese Nachricht wurde am 29.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.