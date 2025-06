Papst Leo XIV. mahnte in seiner Pfingstbotschaft zum Frieden. (AFP / TIZIANA FABI)

Auf dem Petersplatz im Vatikan sagte Leo, nur ein friedvolles Herz könne Frieden verbreiten - in der Familie, in der Gesellschaft und in internationalen Beziehungen. Der Papst betonte, dazu gehöre die Bereitschaft zum Dialog - auch in Kriegen. Er forderte auch dazu auf, die "Mauern der Gleichgültigkeit und des Hasses" niederzureißen.

Die erste Pfingstmesse des neuen Papstes verfolgten mehrere zehntausend Gläubige auf dem Petersplatz.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.