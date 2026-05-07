Rubio wird im Hof ​​San Damaso im Vatikanischen Apostolischen Palast von Erzbischof Peter Rajic empfangen. (dpa / LAPRESSE / Cecilia Fabiano)

Über die Inhalte des Treffens im Apostolischen Palast im Vatikan wurden keine Angaben gemacht; der Streit mit Washington dürfte aber ein zentrales Thema sein. Der Katholik Rubio will in Rom auch mit dem Chefdiplomaten des Vatikans, Kardinalstaatssekretär Parolin, zusammenkommen.

Der aus den USA stammende Papst - mit bürgerlichem Namen Robert Prevost - hatte indirekt mehrfach die Politik von Präsident Trump etwa bezüglich des Irans kritisiert und Vertretern Washingtons vorgeworfen, die christliche Botschaft zur Rechtfertigung ihres Vorgehens zu missbrauchen. Trump hatte dem Papst daraufhin unter anderem mangelnde außenpolitische Kompetenz vorgehalten. Ein von Trump geteiltes KI-generiertes Bild, das ihn in christlicher Heilsbringer-Symbolik darstellte, war auch von Gläubigen anderer Konfessionen als blasphemisch empfunden worden.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.