Die Stühle stehen schon: Der Abend vor der Amtseinführung von Papst Leo XIV. auf dem Petersplatz (AFP / STEFANO RELLANDINI)

Außerdem reisen Bundestagspräsidentin Klöckner und die saarländische Ministerpräsidentin und Bundesratsvorsitzende Rehlinger an. Auf der Ehrentribüne werden ganz vorn die Vertreter aus Italien sitzen - aber auch die Delegationen aus Peru und den USA, weil Leo die Staatsbürgerschaften beider Länder besitzt. Die US-Delegation wird von Vizepräsident Vance angeführt, auch Außenminister Rubio ist angemeldet.

So läuft die Zeremonie ab

Die Amtseinführung beginnt planmäßig um 10 Uhr auf dem Petersplatz. Sie ist die wichtigste Zeremonie unter den Liturgien für einen neuen Papst. Der Gottesdienst folgt einem vorgeschriebenen Ritual und dauert etwa zwei Stunden. Zum Einzug steigt der Papst gemeinsam mit den Patriarchen der katholischen Ostkirchen zum Petrusgrab unter der Basilika hinab. Im weiteren Verlauf gehören eine lange Allerheiligenlitanei und das gesungene Evangelium in altgriechischer Sprache zu den besonderen liturgischen Höhepunkten.

Nach dem Evangelium erhält Leo XIV. die päpstlichen Insignien: das wollene Pallium, eine weiße Wollstola, die mit roten Kreuzen bestickt ist und den eigens für ihn angefertigten Fischerring. Jeder Papst hat einen eigenen Fischerring, der nach seinem Tod zerstört wird. Als weiteres Zeichen seines Amts ist dem Papst der gerade Hirtenstab, die sogenannte Ferula, vorbehalten. Nach der Überreichung der Insignien durch zwei Kardinäle bekunden zwölf Gläubige von verschiedenen Kontinenten dem Papst Gehorsam. Erst danach folgt die Predigt des Papstes.

Politische Treffen am Rande der Messe

Am Rande der Messe dürfte es wieder unterschiedliche Treffen der Staatsgäste geben. Zur Trauerfeier für Papst Franziskus unterhielten sich etwa US-Präsident Trump und der ukrainische Präsident Selenskyj. Nun, zur Amtseinführung von Leo XIV., könnte es ein bilaterales Gespräch zwischen dem Papst und US-Vizepräsident Vance geben. Bundeskanzler Merz nutzte seine Reise nach Rom bereits am Abend für ein Treffen mit der italienischen Ministerpräsidentin Meloni. Vor der Messe will er sich außerdem mit dem neuen kanadischen Premierminister Carney treffen.

Mehr zum Thema

Diese Nachricht wurde am 18.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.