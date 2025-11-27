Erste Auslandsreise
Papst Leo XIV. würdigt Rolle der Türkei als Brücke zwischen Kulturen

Papst Leo XIV. hat bei einem Besuch in der Türkei deren besondere Rolle als Brücke zwischen Kulturen und Religionen hervorgehoben.

    Die beiden schütteln sich die Hand und schauen in die Kamera. Dahinter die Flaggen des Vatikan und der Türkei vor einer weißen Wand.
    Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (r.) und Papst Leo XIV. (Turkish Presidency via AP/dpa)
    Das Land sei historisch ein zentraler Ort für das Christentum, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche bei einem Treffen mit Staatspräsident Erdogan in der Hauptstadt Ankara. Die Christen des Landes könnten positiv zur Einheit der Türkei beitragen, betonte der Papst. Zuvor hatte er das Mausoleum von Republikgründer Kemal Atatürk besucht. Der Pontifex wird auch in Istanbul erwartet.
    Die zweite Station des Papstes ist der Libanon. Es ist die erste Auslandreise von Leo XIV.
    Diese Nachricht wurde am 27.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.