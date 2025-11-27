Erste Auslandsreise

Das Land sei historisch ein zentraler Ort für das Christentum, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche bei einem Treffen mit Staatspräsident Erdogan in der Hauptstadt Ankara. Die Christen des Landes könnten positiv zur Einheit der Türkei beitragen, betonte der Papst. Zuvor hatte er das Mausoleum von Republikgründer Kemal Atatürk besucht. Der Pontifex wird auch in Istanbul erwartet.
Die zweite Station des Papstes ist der Libanon. Es ist die erste Auslandreise von Leo XIV.
Diese Nachricht wurde am 27.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.