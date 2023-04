Osterfeierlichkeiten

Papst Franziskus leitete im Petersdom die Osternachtliturgie (AFP / ANDREAS SOLARO)

In seiner Predigt thematisierte Franziskus negative Lebenserfahrungen von Menschen. Er rief die Gläubigen auf, in ihrem Leben als Christen das Gefühl von Niederlagen hinter sich zu lassen und mit Zuversicht in die Zukunft zu blicken.

Für morgen Mittag ist auf dem Petersplatz die Ostermesse geplant. Es wird erwartet, dass Franziskus den traditionellen Segen "Urbi Et Orbi" - der Stadt und dem Erdkreis - spenden wird. Der Papst war aus gesundheitlichen Gründen gestern der Kreuzwegsprozession am Kolosseum in Rom ferngeblieben, hatte aber zuvor die Karfreitagsliturgie geleitet. Er war vor einer Woche nach einer Bronchitis aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Diese Nachricht wurde am 08.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.