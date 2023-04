Papst Franziskus leitete im Petersdom die Osternachtliturgie (AFP / ANDREAS SOLARO)

In seiner Predigt thematisierte Franziskus negative Lebenserfahrungen von Menschen. Er rief die Gläubigen auf, in ihrem Leben als Christen das Gefühl von Niederlagen hinter sich zu lassen und mit Zuversicht in die Zukunft zu blicken.

Für den Vormittag ist auf dem Petersplatz die Ostermesse geplant. Es wird erwartet, dass Franziskus den traditionellen Segen "Urbi Et Orbi" - der Stadt und dem Erdkreis - spenden wird. Der Papst war aus gesundheitlichen Gründen am Karfreitag der Kreuzwegsprozession am Kolosseum in Rom ferngeblieben, hatte aber zuvor die Karfreitagsliturgie geleitet. Der 86-Jährige war vor einer Woche nach einer Bronchitis aus dem Krankenhaus entlassen worden.

"Denkt nicht, Christus sei tot!" - Osterbotschaften der Kirche in Deutschland

Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Kurschus, rief in Hannover dazu aufgerufen, sich nicht von den Krisen und Katastrophen in der Welt lähmen zu lassen. Kurschus sagte, Ostern sei die kräftige Gegenrede Gottes gegen alles, was zwangsläufig festgefahren und ohne Aussicht scheine. Gegenwärtig hätten viele das Gefühl, die Rettung der Welt werde verschlafen, und in der Ukraine fege weiter der Kriegssturm über die Menschen. Mitten darin laute die österliche Hoffnungsbotschaft: "Denkt nicht, Christus sei tot!"

Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, rief in seiner Osterpredigt zum Schutz der Weltmeere auf. Dies und die Sorge um ausreichend sauberes Trinkwasser seien Menschheitsaufgaben, sagte Bätzing in Limburg. Er deute es als hoffnungsfrohes Zeichen, dass es der Statengemeinschaft der Vereinten Nationen in diesem Monat gelungen sei, sich auf ein Schutzabkommen für die Weltmeere zu verständigen.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.