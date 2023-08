Portugal-Besuch

Franziskus mit einer Studentin der Katholischen Universität. ( Gregorio Borgia/AP/dpa)

Er sagte in einer Rede in der Katholischen Universität in Lissabon, Studenten und Studentinnen verfügten über die fortschrittlichsten wissenschaftlichen und technologischen Instrumente. Sie müssten ihr Bildungsprivileg für das Allgemeinwohl einsetzen, etwa für die Umwelt, die Armen und Randschichten.

Anlass für den Besuch des Papstes ist der Weltjugendtag in Portugal, an dem insgesamt rund eine Million Menschen teilnehmen. Am Abend findet die offizielle Willkommenszeremonie statt, bei der Franziskus eine Rede halten will. Sein Besuch in Portugal endet am Sonntag.

