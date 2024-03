Papst Franziskus (Archivbild) (Imago / Abacapress)

Das teilte der Vatikan mit. Die Gesundheit des 87-Jährigen solle angesichts der bevorstehenden Osterfeierlichkeiten nicht zu sehr belastet werden. Am Kollosseum in Rom versammelten sich am Abend mehrere zehntausend Pilger, um in der Prozession an das Leiden und Sterben Jesu in Jerusalem zu erinnern. Die für den Kreuzweg vorgesehenen Texte waren in diesem Jahr erstmals von Papst Franziskus verfasst worden. Er nimmt darin auch Bezug auf die derzeit anhaltenden Kriege in der Welt.

Diese Nachricht wurde am 29.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.