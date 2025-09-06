Carlo Acutis wird heilig gesprochen. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Maurizio Maule)

Aus Sicht der katholischen Kirche hat er ein vorbildliches Leben geführt - mit täglichen Messbesuchen, Rosenkranzgebeten und ehrenamtlichem Engagement. Nach seinem Tod soll Acutis zwei Wunder bewirkt haben.

Acutis hatte zu Lebzeiten im Internet für seinen Glauben geworben. Er wird deshalb auch als "Influencer Gottes" oder "Internet-Apostel" verehrt. Mit Acutis wird erstmals ein Millennial heiliggesprochen, also ein Angehöriger der um die Jahrtausendwende geborenen Generation.

Sein Leichnam liegt in einer Kirche der mittelitalienischen Stadt Assisi, die vergangenes Jahr mehr als eine Million Menschen besuchten. Reliquien des Jungen waren auch schon in Deutschland ausgestellt.

Weiterer junger Italiener wird heilig gesprochen

Neben Acutis wird am Sonntag ein weiterer Italiener heilig gesprochen. Pier Giorgio Frassati soll sich für arme und ausgegrenzte Menschen eingesetzt haben. Er starb 1925 an Kinderlähmung.

Zu dem Gottesdienst auf dem Petersplatz werden heute mehr als 100.000 Menschen erwartet.

Diese Nachricht wurde am 07.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.