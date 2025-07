Messe von Papst Leo XIV im Castel Gandolfo. (picture alliance / SIPA / Pool / Gennari / GG)

In einem Gottesdienst am Sommersitz in Castel Gandolfo betete der Papst für die - so wörtlich - "Umkehr all derer, die noch nicht die Dringlichkeit der Sorge um die Umwelt anerkennen". Viele Naturkatastrophen seien eine Folge der "Exzesse des Menschen und seines Lebensstils", sagte Leo. Die Welt brenne - sowohl "wegen der globalen Erwärnung als auch wegen der bewaffneten Konflikte".

Die inhaltliche Vorlage des Gottesdienstes war in der vergangenen Woche vom Vatikan veröffentlicht worden und soll nach dem Willen der katholischen Kirche weltweit zum Einsatz kommen.

Diese Nachricht wurde am 09.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.