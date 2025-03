Papst Franziskus' Gesundheitszustand ist stabil. (IMAGO / Catholicpressphoto / ALESSIA GIULIANI)

Der 88-Jährige habe eine weitere Nacht ohne neue Komplikationen hinter sich, hieß es in einer Mitteilung. Inzwischen liegt das Oberhaupt der katholischen Kirche seit fast drei Wochen in einer Klinik in Rom. Der Papst leidet an einer beidseitigen Lungenentzündung und musste bereits mehrmals mit Sauerstoff versorgt werden. Mit einer Prognose zum weiteren Verlauf halten sich die Ärzte zurück.

