Krieg in Nahost

Papst Franziskus hat Israels Vorgehen im Gazastreifen kritisiert (Archivbild). (IMAGO / Independent Photo Agency Int. / Alessia Giuliani)

Nach dem Angelus-Gebet in Rom sagte er, er denke "mit Schmerz" an Gaza. Dort seien Schulen und Krankhäuser bombardiert worden. Das sei "so viel Grausamkeit". Bereits gestern hatte sich der Papst fast gleichlautend geäußert.

Israel hatte die Kritik des Papstes zurückgewiesen. Die Bemerkungen seien enttäuschend, erklärte das Außenministerium. Israel unternehme außergewöhnliche Anstrengungen, um Schaden von Unschuldigen abzuwenden, während die Hamas außergewöhnliche Anstrengungen unternehme, um den Schaden für palästinensische Zivilisten zu erhöhen.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.