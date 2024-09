Südostasien

Papst Franziskus besucht im Rahmen seiner Südostasienreise auch Osttimor. (Dita Alangkara / POOL AP / dpa / Dita Alangkara)

Zu dem Gottesdienst in einem Stadion der Hauptstadt Dili werden Hunderttausende Menschen erwartet. In der ehemaligen portugiesischen Kolonie sind von den rund 1,5 Millionen Einwohnern fast alle katholischen Glaubens. Einiges anderes Land in der Region mit einer katholischen Bevölkerungsmehrheit sind die Philippinen. Osttimor ist erst seit 2002 unabhängig und damit eines der jüngsten Staaten der Welt. Zum Auftakt seines Besuchs hatte der Papst an gegnerische Seiten in anderen Konfliktgebieten appelliert, sich an der Aussöhnung im einstigen Bürgerkriegsland ein Beispiel zu nehmen.

Osttimor ist die vorletzte Station der bislang längsten Auslandsreise von Papst Franziskus. Morgen reist der 87-Jährige nach Singapur weiter. Vorherige Stationen waren Indonesien und Papua-Neuguinea.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.