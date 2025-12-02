Auslandreise

Papst Leo XIV. im Libanon (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Mohammad Zaatari)

Das von Krieg und Krisen gebeutelte Land zeige, dass Christen, Muslime, Drusen und unzählige andere Religionen in Respekt und Dialog zusammenleben könnten. Der Papst äußerte sich bei einem interreligiösen Treffen in der Hauptstadt Beirut, am zentralen Märtyrerplatz. Der Platz gilt als Symbol der Koexistenz der Religionen. Dort stehen die Mohammed-al-Amin-Moschee und die Saint-George-Kathedrale direkt nebeneinander. Neben Leo sprachen Vertreter der verschiedenen Glaubensrichtungen.

Heute endet die Papstreise mit einer Freiluftmesse im Hafen von Beirut, zu der mehr als 100.000 Gläubige erwartet werden.

Diese Nachricht wurde am 02.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.