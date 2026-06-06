Papst Leo XIV. reist nach Spanien (AP / dpa / Alessandra Tarantino)

Die Maschine mit dem katholischen Kirchenoberhaupt landete am Vormittag in Madrid. Dort wurde der Papst von König Felipe VI. und Königin Letizia empfangen.

Auf dem Programm steht unter anderem der Besuch eines Obdachlosenheims in der spanischen Hauptstadt. Für den Abend ist eine Messe vor dem Bernabéu-Stadion mit hunderttausenden Gläubigen geplant.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.