Karl Quade ist tot (picture alliance / Jan Haas | Jan Haas)

"Mit ihm verlieren wir einen leidenschaftlichen Impulsgeber und einen überzeugten Träger des paralympischen Gedankens. In großer Dankbarkeit werden wir sein Vermächtnis bewahren und den von ihm geprägten Weg fortsetzen", sagte DBS-Präsident Hans-Jörg Michels über Quade, der auch als "Mr. Paralympics" bezeichnet wurde.

Quade nahm erstmals 1984 in New York mit der deutschen Nationalmannschaft im Standvolleyball an den Sommer-Paralympics teil und gewann dabei die Silbermedaille. Vier Jahre später in Seoul erhielt er sogar eine Gold-Medaille.

Auch nach dem Ende seiner aktiven Karriere blieb er dem Leistungssport eng verbunden. 1996 bei den Spielen in Atlanta übernahm er erstmals die Funktion des Chef de Mission des deutschen Teams. Zudem engagierte er sich mehr als 30 Jahre lang als Vizepräsident im DBS.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.