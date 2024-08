Verena Schott (Archivbild - leider liegt uns aus Paris noch kein aktuelles Foto vor.) (Christophe Gateau / dpa / Christophe Gateau)

Weltmeisterin Scholz schlug in der Klasse S5 über 100 m Freistil in persönlicher Bestzeit von 1:25,78 Minuten an, als Fünfte der Vorläufe schwimmt sie am Abend um die Medaillen. Gina Böttcher gelang die Qualifikation als Elfte (1:33,28) auf ihrer Nebenstrecke in der selben Klasse hingegen nicht.

Schott wurde über 200 m Lagen in der Klasse SM6 im Vorlauf in 3:21,73 Minuten Siebte. Philip Hebmüller schaffte es als 13. in den Vorläufen der Klasse S13 über 100 m Rücken nicht ins Finale.

Rudern: Deutscher Vierer und Zweier direkt im Finale

Der deutsche Ruder-Vierer um die zweimalige Olympia-Teilnehmerin Kathrin Marchand ist bei den Paralympischen Sommerspielen ins Finale eingezogen. Das Mixed-Boot mit Marchand, Susanne Lackner, Valentin Luz und Marc Lembeck sowie Steuerfrau Inga Thöne erreichte im Vorlauf im Wassersportstadion von Vaires-sur-Marne auf Rang zwei das Ziel. Marchand und Co. benötigten für die 2000 Meter 6:56,84 Minuten. Nur das britische Boot war mit einer Weltjahresbestleistung von 6:43,68 Minuten schneller.

Auch Jan Helmich und Hermine Krumbein zogen im Zweier auf direktem Wege ins Finale ein. Das Duo setzte im zweiten Vorlauf in 7:12,04 Minuten die Bestzeit - insgesamt reichte es für Rang zwei hinter Australien (7:11,30), das einen paralympischen Rekord aufstellte.

Im Einer muss Marcus Klemp in den Hoffnungslauf am Samstag. In seinem Vorlauf wurde der Rostocker Vierter von fünf Startern.

Foerder über 100 m Achte - Menje zieht ins Finale ein

Sprinterin Isabelle Foerder hat zum Auftakt der Leichtathletik-Wettbewerbe eine Medaille verpasst. Die 45-Jährige lief über die 100 m in 16,36 Sekunden auf Position acht. Damit fehlten in der Startklasse T35 mehr als zwei Sekunden zu einer Medaille.

Rennrollstuhlfahrerin Merle Menje erreichte als Zweite ihres Vorlaufs über 5000 m das Finale. Dagegen schied Paralympics-Debütant Phil Grolla über 100 m in der Startklasse T47 als Sechster seines Vorlaufs aus.

