Kriegsende

Mit einer Militärparade wurde in London an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren erinnert. (AFP / HENRY NICHOLLS)

König Charles nahm in Militäruniform an dem Umzug in London teil. Später grüßte er vom Balkon des Buckingham-Palasts die Soldaten und die Zuschauer. Dabei war der 76-jährige Monarch von Königin Camilla und anderen Mitgliedern der Königsfamilie umgeben. Von demselben Balkon aus hatten am 8. Mai 1945 König George VI. und der damalige Premierminister Churchill zehntausende Londoner gegrüßt, die den Sieg über Nazi-Deutschland feierten.

In der Parade marschierten neben rund tausend Soldaten der britischen Streitkräfte auch rund 50 Militärs aus den Nato-Partnerstaaten Deutschland, Frankreich und den USA mit. Zudem nahmen elf Soldaten aus der Ukraine teil.

