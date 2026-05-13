Ostfriesland

Die Wasserschutzpolizei Emden teilte mit, dass sie Ermittlungen aufgenommen habe. Säuberungsarbeiten seien im Gange. Eine Gefährdung für Strandbesucher bestehe nach derzeitigem Kenntnisstand nicht.
In den vergangenen Jahren gab es an der niedersächsischen Nordseeküste immer wieder Anspülungen solcher Klumpen. Paraffin ist ein Erdölprodukt. Es kann zum Beispiel von Schiffen stammen, die Öl- oder Chemikalienreste aus ihren Tanks in der Nordsee entsorgen.
Diese Nachricht wurde am 13.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.