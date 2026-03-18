Freihandelszone

Paraguay hat das Mercosur-Abkommen ratifiziert - als letztes der beteiligten südamerikanischen Staaten. (picture alliance/dpa | Santiago Mazzarovich)

Die Abgeordnetenkammer in der Hauptstadt Asuncion stimmte dafür. Zuvor hatten Brasilien, Argentinien und Uruguay das Handelsabkommen ratifiziert. Der Vertrag mit den Mercosur-Staaten soll eine der weltweit größten Freihandelszonen schaffen und die meisten Zölle auf beiden Seiten beseitigen.

Von EU-Seite liegt noch keine endgültige Zustimmung vor. Das Europäische Parlament hatte den Vertrag dem Europäischen Gerichtshof für eine juristische Prüfung vorgelegt, die mehrere Monate dauern dürfte. Ende Februar setzte

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen das Abkommen dennoch vorläufig in Kraft.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.