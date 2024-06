Abstimmungen

Parlamentswahl in Bulgarien (Archivbild). (Vadim Ghirda / AP / dpa / Vadim Ghirda)

In Bulgarien sind die Bürger zum sechsten Mal innerhalb von gut drei Jahren zur Wahl eines neuen Parlaments aufgerufen. Zur jüngsten Regierungskrise in Sofia war es im März nach dem Bruch der prowestlichen liberal-konservativen Regierungskoalition von Ministerpräsident Denkow gekommen. Auch Belgien bestimmt heute die Zusammensetzung seines künftigen Abgeordnetenhauses. Zudem gibt es Wahlen zu den Regionalparlamenten im niederländischsprachigen Flandern sowie in der französischsprachigen Wallonie und der Hauptstadtregion Brüssel. Auch das Parlament der rund 80.000 Bürger umfassenden Deutschsprachigen Gemeinschaft wird neu gewählt.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.