Paralympische Winterspiele

Tänzer bei der Eröffnungsfeier der Paralympischen Spiele in Verona (AP / Luca Bruno)

Bei der Zeremonie waren jedoch keine Athletinnen und Athleten als Fahnenträger vor Ort. Stattdessen wurden Videos von ihnen gezeigt, während die Fahnen von Freiwilligen getragen werden. Das Internationale Paralympische Komitee begründete diesen Schritt mit den großen Entfernungen zwischen Verona und den Wettkampforten. Mehrere Länder nahmen gar nicht an der Eröffnungsfeier teil, darunter auch Deutschland. Sie protestierten damit gegen die Zulassung russischer und belarussischer Sportler unter eigener Flagge.

In den kommenden neun Tagen kämpfen in Italien mehr als 600 Sportler aus rund 50 Nationen um Medaillen. Insgesamt gibt es bei den Paralympischen Winterspielen 79 Entscheidungen.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.