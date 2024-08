Maurice Wetekam gewinnt Bronze. (IMAGO / Beautiful Sports / IMAGO / BEAUTIFUL SPORTS / B.Hoffmann)

Der 18-Jährige kam über 100 m Brust in 1:07,04 Minuten auf Rang drei. Silber holte der Franzose Hector Denayer. Gold ging an Stefano Raimondi aus Italien. Für Wetekam ist es nach Silber auf seiner Paradestrecke bei den Weltmeisterschaften 2022 und 2023 der größte internationale Erfolg.

Im Tischtennis gewann das Duo Stephanie Grebe und Juliane Wolf die Silbermedaille. Die WM-Zweiten verloren im Finale mit 1:3 gegen Huang Wenjuan und Jin Yucheng aus China.

Die Schwimmerinnen Tanja Scholz und Verena Schott schafften den Sprung in die Endläufe. Weltmeisterin Scholz schlug über 100 m Freistil in persönlicher Bestzeit von 1:25,78 Minuten an, als Fünfte der Vorläufe schwimmt sie am Abend um die Medaillen. Gina Böttcher gelang die Qualifikation als Elfte (1:33,28) auf ihrer Nebenstrecke hingegen nicht.

Schott wurde über 200 m Lagen im Vorlauf in 3:21,73 Minuten Siebte. Philip Hebmüller schaffte es als 13. in den Vorläufen über 100 m Rücken nicht ins Finale.

Rudern: Deutscher Vierer und Zweier direkt im Finale

Der deutsche Ruder-Vierer um die zweimalige Olympia-Teilnehmerin Kathrin Marchand ist bei den Paralympischen Sommerspielen ins Finale eingezogen. Das Mixed-Boot mit Marchand, Susanne Lackner, Valentin Luz und Marc Lembeck sowie Steuerfrau Inga Thöne erreichte im Vorlauf im Wassersportstadion von Vaires-sur-Marne auf Rang zwei das Ziel. Marchand und Co. benötigten für die 2000 Meter 6:56,84 Minuten. Nur das britische Boot war mit einer Weltjahresbestleistung von 6:43,68 Minuten schneller.

Auch Jan Helmich und Hermine Krumbein zogen im Zweier auf direktem Wege ins Finale ein. Das Duo setzte im zweiten Vorlauf in 7:12,04 Minuten die Bestzeit - insgesamt reichte es für Rang zwei hinter Australien (7:11,30), das einen paralympischen Rekord aufstellte.

Im Einer muss Marcus Klemp in den Hoffnungslauf am Samstag. In seinem Vorlauf wurde der Rostocker Vierter von fünf Startern.

Foerder über 100 m Achte - Menje zieht ins Finale ein

Sprinterin Isabelle Foerder hat zum Auftakt der Leichtathletik-Wettbewerbe eine Medaille verpasst. Die 45-Jährige lief über die 100 m in 16,36 Sekunden auf Position acht. Damit fehlten mehr als zwei Sekunden zu einer Medaille.

Rennrollstuhlfahrerin Merle Menje erreichte als Zweite ihres Vorlaufs über 5000 m das Finale. Dagegen schied Paralympics-Debütant Phil Grolla über 100 m als Sechster seines Vorlaufs aus.

