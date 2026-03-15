Die Abschlussfeier der Paralympischen Winterspiele in Cortina (picture alliance / TT SPORT / Björn Larsson Rosvall / TT)

Die deutsche Mannschaft nahm an der Abschlusszeremonie teil und wurde von Skifahrerin Andrea Rothfuss und Snowboarder Christian Schmiedt angeführt. Mit dem Boykott der Eröffnungsfeier in Verona hatte der Deutsche Behindertensportverband noch gegen die Zulassung russischer und belarussischer Sportler mit Fahne und Hymne protestiert – aus Solidarität mit der von Russland angegriffenen Ukraine.

Sportlich sieht der Verband nach eigenen Worten seine Ziele als weitgehend erreicht an. Im Medaillenspiegel liegt Deutschland mit zwei Mal Gold, sechs Mal Silber und neun Mal Bronze auf Platz 11, nach Summe aller Medaillen auf Platz 4. Anja Wicker holte heute im Langlauf über die 20 Kilometer noch einmal Silber. Vor vier Jahren in Peking belegte Deutschland mit 4 Goldmedaillen noch Platz 7.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.