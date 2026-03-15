Anja Wicker hat bei den Winter-Paralympics in Italien vier Medaillen gewonnen. (picture alliance / dpa / Martin Schutt)

Die deutsche Mannschaft wird an der Abschlusszeremonie teilnehmen. Mit dem Boykott der Eröffnungsfeier in Verona hatte der Deutsche Behindertensportverband noch gegen die Zulassung russischer und belarussischer Sportler mit Fahne und Hymne protestiert – aus Solidarität mit der von Russland angegriffenen Ukraine.

Sportlich sieht der Verband nach eigenen Worten seine Ziele als weitgehend erreicht an. Im Medaillenspiegel liegt Deutschland mit zweimal Gold auf Platz 10, nach Summe aller Medaillen auf Platz 4. Anja Wicker holte heute im Langlauf über die 20 Kilometer noch einmal Silber. Vor vier Jahren in Peking belegte Deutschland mit 4 Goldmedaillen noch Platz 7.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.