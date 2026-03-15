Die Abschlussfeier der Paralympischen Winterspiele fand im Curling-Stadion in Cortina d'Ampezzo statt. (picture alliance / TT SPORT / Björn Larsson Rosvall / TT)

Der Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees, Parsons, sagte, die Welt sei in den vergangenen zwei Wochen Zeuge außergewöhnlicher Momente gewesen. Die Spiele hätten viele Vorurteile in Frage gestellt.

Bei der Parade der Nationen im Curlingstadion von Cortina trugen die Skifahrerin Andrea Rothfuss sowie Snowboarder Christian Schmiedt die deutsche Fahne. Der Eröffnungsfeier in Verona war der Deutsche Behindertensportverband noch ferngeblieben - auch aus Protest gegen die Zulassung russischer und belarussischer Sportler mit Fahne und Hymne.

Deutschland gewann insgesamt 17 Medaillen und belegte Rang elf in der Nationenwertung. Die nächsten Winterspiele finden 2030 in Frankreich statt. Hauptveranstaltungsort ist Nizza, weitere Wettkämpfe finden in den französischen Alpen statt.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.