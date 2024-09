Eindrücke von der Abschlussfeier der Paralympischen Spiele (IMAGO / Ralf Kuckuck / IMAGO / Ralf Kuckuck)

Mehr als 64.000 Zuschauer nahmen bei strömendem Regen im Stade de France im Vorort Saint-Denis an der Zeremonie teil. Die deutsche Fahne trugen die Schwimmerin Elena Semechin und der Fechter Maurice Schmidt. Am späten Abend erlosch im Jardin des Tuileries das Paralympische Feuer. Es soll im März 2026 bei den Winterspielen in Mailand und Cortina wieder entzündet wird. Erfolgreichste Nation bei den Paralympischen Spielen in Paris war China, vor Großbritannien und den USA. Deutschland kam auf Platz elf.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.