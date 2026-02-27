US-Medienindustrie

Paramount hatte sein Angebot zuletzt auf 31 Dollar je Aktie erhöht. Der Konkurrent Netflix gab nun bekannt, sich aus dem Bieterverfahren zurückzuziehen. Zu solchen Kosten sei das Geschäft finanziell nicht mehr attraktiv, hieß es.
Netflix wollte nur das Filmgeschäft und den Streamingdienst HBO erwerben, Paramount dagegen die gesamte Warner-Bros-Discovery-Gruppe inklusive dessen Fernsehsender wie CNN. Nach einer offiziellen Zusage an den Konzern wäre noch die Zustimmung der Warner-Aktionäre erforderlich.
Diese Nachricht wurde am 27.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.