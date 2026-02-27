US-Medienindustrie
Paramount gewinnt offenbar Bieterkampf um Warner - Netflix steigt aus

Aus dem Bieterkampf um das US-Medienunternehmens Warner ⁠Bros Discovery scheint der Paramount-Konzern als Sieger hervorzugehen.

    Das Warner-Bros-Logo: Die goldenen Buchstaben WB in einem schildförmigen goldenen Rahmen auf blauem Grund. Dahinter unscharf viele Fernsehbilder.
    Übernahmekampf entschieden: Warner Bors geht offenbar an Paramount. (imago / NurPhoto / Samuel Boivin)
    Paramount hatte sein Angebot zuletzt auf 31 Dollar je Aktie erhöht. Der Konkurrent Netflix gab nun bekannt, sich aus dem Bieterverfahren zurückzuziehen. Zu solchen Kosten sei das Geschäft finanziell nicht mehr attraktiv, hieß es.
    Netflix wollte nur das Filmgeschäft und den Streamingdienst HBO erwerben, Paramount dagegen die gesamte Warner-Bros-Discovery-Gruppe inklusive dessen Fernsehsender wie CNN. Nach einer offiziellen Zusage an den Konzern wäre noch die Zustimmung der Warner-Aktionäre erforderlich.
