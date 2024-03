Die Parfümeriekette Douglas geht wieder an die Börse. (imago/Ralph Peters)

Die Aktien starteten mit 25 Euro 50 in den Handel. Damit lagen sie 50 Cent unter dem Ausgabepreis. Knapp 32 Prozent des Unternehmens wurden an die Börse gebracht. Die Alteigentümer, der Finanzinvestor CVC und die Familie Kreke, bleiben Hauptaktionäre. Die frühere Douglas Holding war bis 2013 an der Börse gewesen. Douglas hat europaweit 1.850 Filialen in 22 Ländern und beschäftigt rund 18.000 Menschen.

