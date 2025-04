Nach Festnahme von algerischem Konsulatsmitarbeiter

Der französische Außenminister Barrot (AFP / LUDOVIC MARIN)

Hintergrund ist ein Streit um die Festnahme von drei Algeriern in Frankreich. Der französische Außenminister Barrot sagte dem Fernsehsender TF1, sollte es bei der Entscheidung bleiben, werde man reagieren. - Am Freitag waren in Frankreich drei Algerier festgenommen worden, die versucht haben sollen, einen regierungskritischen algerischen Influencer zu verschleppen. Unter ihnen soll sich ein Beschäftigter des algerischen Konsulats in Créteil bei Paris befinden.

Beide Länder hatten sich zuletzt bemüht, ihre angespannten Beziehungen wieder zu normalisieren. Vor einer Woche war Außenminister Barrot zu diesem Zweck nach Algerien gereist.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.