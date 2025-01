7. Januar 2015

Paris erinnert an die Opfer des Anschlags auf "Charlie Hebdo" vor zehn Jahren

Zehn Jahre nach dem islamistischen Anschlag auf die Satirezeitschrift "Charlie Hebdo" in Paris erinnert Frankreich an die Opfer. An der Gedenkveranstaltung nehmen unter anderen Präsident Macron und die Pariser Bürgermeisterin Hidalgo erwartet. Bundeskanzler Scholz verurteilte im Onlinedienst X den "barbarischen Angriff" von 2015.