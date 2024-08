Olympische Spiele

Paris feiert Abschied - Deutsche ziehen Bilanz

In Paris gehen nach zwei Wochen die 33. Olympischen Sommerspiele zu Ende. Am Abend erlischt das olympische Feuer. Rund 11.400 Athletinnen und Athleten haben an den Spielen teilgenommen und in 32 Sportarten und 329 Wettbewerben um Medaillen gekämpft. Erstmals waren es genauso viele Frauen wie Männer.

11.08.2024