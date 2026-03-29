Nach Kommunalwahl

Der Stadtrat der französischen Hauptstadt stimmte mit 103 von 163 Stimmen für den 48-Jährigen. Grégoire hatte sich eine Woche zuvor in der Stichwahl gegen die konservative Kandidatin und frühere Kulturministerin Dati durchgesetzt, die vom Präsidentenlager unterstützt worden war.
Dati muss sich ab September in einem Korruptionsprozess vor Gericht verantworten.
Grégoire war langjähriger Stellvertreter der scheidenden Bürgermeisterin Hidalgo, die nach zwölf Amtsjahren nicht mehr kandidiert hatte. Er kündigte an, ihre klima- und fahrradfreundliche Politik fortzusetzen.
Diese Nachricht wurde am 29.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.