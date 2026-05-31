Paris ist nach Real Madrid der zweite Klub, der einen Champions-League-Titel verteidigen konnte. Für Trainer Luis Enrique war es bereits der dritte Titel.
Arsenal war bereits in der 6. Minute durch den deutschen Nationalspieler Kai Havertz in Führung gegangen. Der deutsche Schiedsrichter Daniel Siebert sprach PSG in der 65. Minute korrekterweise einen Foulelfmeter zu, der Franzose Ousmane Dembele verwandelte zum Ausgleich.
Beide Mannschaften hatten anschließend nur noch wenige Chancen, die Entscheidung fiel im Elfmeterschießen. Dort vergab der Brasilianer Gabriel entscheidend.
Diese Nachricht wurde am 31.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.