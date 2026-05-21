Kunstinstallation

Die Installation „La Caverne du Pont Neuf“ des französischen Künstlers JR ist eine Hommage an das Werk von Christo und Jeanne-Claude. (AFP / SIMON WOHLFAHRT)

Die Installation "La Caverne du Pont Neuf“ des französischen Künstlers JR ist als Hommage an das Werk von Christo und Jeanne-Claude gedacht, die den Pont Neuf vor vier Jahrzehnten in Stoff verpackten. Das neue Kunstwerk soll drei Wochen öffentlich zugänglich sein. Die aufblasbare Struktur aus Stoff täuscht durch die Kombination von Weiß, Schwarz und Grautönen eine felsige Optik vor. Der Künstler JR ließ sich von einem Steinbruch inspirieren. Zum Kunstwerk "La Caverne du Pont-Neuf", das am 6. Juni offiziell eröffnet wird, wird auch ein Klangerlebnis gehören.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.