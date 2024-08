Armutsgefährdete Studenten

Der Paritätische Gesamtverband fordert eine Reform des Bafögs. (Hendrik Schmidt/dpa)

Gefordert seien eine Bafög-Reform und Hilfe bei den Wohnkosten, teilte der Verband in Berlin mit. Studierende spürten die Mietexplosion in den Städten ganz besonders stark. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, hatte die Hälfte der Studenten in Deutschland mit einem eigenen Haushalt im vergangenen Jahr monatlich weniger als 867 Euro zur Verfügung. Insgesamt waren den Angaben zufolge 35 Prozent aller Studenten 2023 armutsgefährdet.

Der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, Rock, sagte, wer studiere, solle sich auf seine Bildung konzentrieren können und sich nicht ständig um Geld sorgen müssen.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.