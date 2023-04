Teure Ostergeschenke sind für viele Menschen auch in Deutschland nicht drin. (picture alliance/dpa | Angelika Warmuth)

Gerade an Feiertagen merke man, was Armut in diesem reichen Land bedeute - nämlich von all dem ausgeschlossen zu sein, was für den Rest der Gesellschaft selbstverständlich sei, sagte Hauptgeschäftsführer Schneider den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Als Beispiele nannte er ein festliches Essen oder kleine Geschenke und Süßigkeiten für die Kinder. Vor diesem Hintergrund forderte Schneider Bundesfinanzminister Lindner auf, sein Veto zur Kindergrundsicherung zurückzuziehen.

FDP-Fraktionsvize Kuhle verlangte von Bundesfamilienministerin Paus konkretere Planungen zur Kindergrundsicherung. Dann könne auch darüber geredet werden, wie das Projekt finanziert werden könne, versicherte Kuhle.

Diese Nachricht wurde am 06.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.