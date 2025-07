Potsdam

Park Sanssouci bleibt eintrittsfrei

Der Eintritt in die historischen Parks der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten bleibt kostenfrei - also auch für Park Sanssouci in Potsdam. Die Landeshauptstadt beendet zwar ihre finanzielle Beteiligung an der Pflege der Parks. Dafür springt das Land Brandenburg ein.