In der Ukraine werden mehr als 300 Ortschaften umbenannt. (IMAGO / imagebroker / IMAGO / imageBROKER / Enrico Schade)

Die Maßnahme diene dazu, das Land vom sowjetischen und russischen Erbe zu befreien, hieß es. Für die Gesetzesinitiative stimmten nach Angaben von Abgeordneten 281 Parlamentarier. Insgesamt gibt es 450 Abgeordnete.

So wird zum Beispiel die Stadt Nowomoskowsk, deren Name an Moskau erinnert, umbenannt in Samar.

Die Kampagne ist nicht unumstritten. Am Dienstag noch hatten in der Debatte im Parlament mehrere Abgeordnete das Rednerpult blockiert, um die Abstimmung zu verschieben.

