Israel

Parlament billigt weitere Teile der umstrittenen Justizreform

Das israelische Parlament hat wichtige Teile der umstrittenen Justizreform in erster Lesung gebillligt. 61 der 120 Abgeordneten der Knesset in Jerusalem stimmten in der Nacht für die sogenannte Ausnahmeklausel. Diese soll es dem Parlament ermöglichen, Entscheidungen des Obersten Gerichts aufzuheben und vom Gericht abgelehnte Gesetze in Kraft zu setzen.

14.03.2023