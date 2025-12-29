Das Parlament in Bagdad (Archiv) (AP/Karim Kadim )

Dabei wurde Haibat al-Halbusi von der sunnitischen Takadum-Partei nach offiziellen Angaben zum Vorsitzenden des Parlaments gewählt. Auch wurden 329 neu gewählte Abgeordnete für die Legislaturperiode von vier Jahren vereidigt.

Bei der Wahl im November hatte das Bündnis von Ministerpräsident al-Sudani gewonnen. Derzeit laufen Verhandlungen zwischen den sunnitischen, schiitischen und kurdischen Parteien über eine neue Koalition. Das Parlament hat 30 Tage Zeit zur Wahl eines Präsidenten. Das größte Bündnis wird anschließend mit der Bildung einer Regierung beauftragt, was sich Beobachtern zufolge Wochen oder Monate hinziehen dürfte. 2021 hatte dieser Prozess mehr als 300 Tage gedauert.

