Südamerika

Die Entscheidung folgte auf die anhaltenden Proteste gegen Präsident Paz. Konkret ging es um ein Gesetz, in dem die Verhängung des Ausnahmezustands geregelt ist. Paz könnte so die Armee gegen Demonstranten vorgehen lassen und die Bürgerrechte einschränken.
Der konservative Politiker ist seit einem halben Jahr im Amt. Die Proteste wurden durch seine Maßnahmen zur Liberalisierung der Wirtschaft des lange sozialistisch geführten Landes ausgelöst. Beispielswiese wurden die Treibstoffsubventionen gestrichen. Mit den Maßnahmen will Paz die derzeitige Wirtschaftskrise in Bolivien bekämpfen.
Diese Nachricht wurde am 27.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.