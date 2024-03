Menschenrechte

Das kirgisische Parlament in Bishkek (picture alliance / dpa / TASS / Mikhail Yegikov)

Der Gesetzentwurf sei in dritter Lesung verabschiedet worden und solle zu mehr Transparenz von NGOs führen, teilte das Parlament mit. Ein ähnliches Gesetz gibt es auch in Russland. In der Vergangenheit hatte der kirgisische Präsident Japarow immer wieder damit gedroht, rechtliche Schritte gegen NGOs zu unternehmen, die dem Staat und der politischen Sicherheit schaden. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa bezeichnete den Gesetzentwurf als besorgniserregend. In den vergangenen Monaten wurden zahlreiche Journalisten festgenommen, zudem wurde privaten Medien, die über die Opposition und Korruptionsfälle berichtet hatten, mit Schließung gedroht.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.