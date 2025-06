Nach US-Angriffe auf iranische Atomanlagen

Ein Öltanker passiert die Straße von Hormus (picture alliance / Kyodo)

Sollte auch der Oberste Nationale Sicherheitsrat zustimmen, könne die Maßnahme in Kraft treten, berichtete der iranische Sender Press TV. Die Straße von Hormus ist einer der weltweit wichtigsten Schifffahrtswege. Ein Großteil der Ölexporte mehrerer Länder wird darüber verschifft. Irans Außenminister Araghtschi sieht nach den US-Angriffen keine Chance für Verhandlungen. Derzeit stehe die Tür zur Diplomatie nicht offen. Die Amerikaner hatten in der Nacht unter anderem 14 bunkerbrechende Bomben auf die iranischen Atomanlagen in Natans, Isfahan und Fordo abgeworfen.

Teheran setzte seinen militärischen Beschuss Israels fort. In Tel Aviv wurden mindestens 16 Menschen verletzt. Auch das israelische Militär flog neue Angriffe. Dabei sollen vier Mitglieder der Revolutionsgarden getötet worden sein. In der iranischen Provinz Buschehr gab es laut Medienberichten Explosionen. Die Ursache ist unklar. In Buschehr befindet sich ein Atomkraftwerk. Die Internationale Atomenergieagentur hatte jüngst gewarnt, ein Beschuss des Akw könne schwerwiegende Folgen haben.

