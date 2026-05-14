Sudetendeutscher Tag ist erstmals in Tschechien geplant. (picture alliance/dpa/Karl-Josef Hildenbrand)

Der Sudetendeutsche Tag soll nach einer Planung der Landsmannschaft erstmals in Tschechien abgehalten werden. Auch Bayerns Ministerpräsident Söder hat bereits seine Teilnahme an dem Pfingsttreffen angekündigt. Die Entschließung im Abgeordnetenhaus in Prag wurde mit den Stimmen der rechten Regierungsparteien verabschiedet. Sie ist rechtlich nicht verbindlich, hat aber einen hohen politischen Symbolwert. Die Opposition blieb der Sitzung aus Protest geschlossen fern. Der Sprecher der Sudetendeutschen Landsmannschaft erklärte, seine Organisation halte an dem Treffen fest.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.