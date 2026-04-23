In der Türkei soll ein Social-Media-Verbot für Unter-15-Jährige eingeführt werden. (picture alliance / Jochen Tack / Jochen Tack)

Wie der türkische Sender NTV erklärt, wird damit den Kindern und Jugendlichen verboten, Konten in Onlinediensten anzulegen. Gleichzeitig werden Plattformen verpflichtet, das Alter der Nutzenden zu kontrollieren. Präsident Erdogan muss das von seiner Partei eingebrachte Gesetz noch unterzeichnen, was als sicher gilt. Ein halbes Jahr nach Veröffentlichung im Amtsblatt tritt es dann in Kraft.

Im Dezember hatte Australien als erstes Land weltweit ein Social-Media-Verbot für Unter-16-Jährige eingeführt, danach Indonesien. In einigen europäischen Ländern wie Griechenland und Österreich sind ähnliche Gesetze geplant, in vielen Ländern, unter anderem Deutschland, wird darüber noch diskutiert.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.